Il record di Cooper D Automatica

, in pratica 17 km con un litro e affrontando un percorso misto. È la. In viaggio da Forte dei Marmi verso sud, fino a San Felice Circeo, la MINI Cooper D Automatica ha battuto qualsiasi primato di efficienza: 591 km percorsi con quei 35 litri di gasolio ed emissioni di CO2 inferiori ai 100 g/km.

E dire che il piacere di guida, quel go-kart feeling che si sente solo seduti su una MINI, non perde una briciola col cambio automatico. Il motore della Cooper D automatica ha cilindrata 1.6 e sviluppa 112 CV. È quindi più che brillante, ha l’iniezione diretta ed è turbocompresso, e la velocità massima sfiora i 200 orari. Notevole anche la coppia massima di 270 Nm dai 1.750 ai 2.250 giri, per un’accelerazione da 0 a 100 che richiede 10 secondi circa, tre soli decimi in meno della versione con cambio manuale. Eppure dalla Versilia all’Argentario, scendendo fino a Fregene, Sabaudia e San Felice Circeo, la “nostra” MINI Cooper D Automatica ha consumato in media 3,8 litri di gasolio ogni 100 chilometri.

Ma un altro segno di versatilità MINI lo porterà su strada già il prossimo autunno. Arriva infatti la Clubvan, primo veicolo commerciale (van appunto) basato su una carrozzeria MINI. Nello specifico si sfrutterà la struttura a 5 porte della Clubman, con il portellone posteriore a due battenti e la porta posteriore destra. Dentro due soli posti e un ambiente interno con una capacità di 860 litri. Tre le motorizzazioni previste, due benzina da 98 e 122 CV e una diesel da 112 CV, con cambio manuale a 6 marce o l’automatico. Veicolo commerciale sì, ma non privo di charme, MINI Clubvan sarà proposta con dettagli esterni in tinta di carrozzeria e persino con opzionali rivestimenti dei sedili in pelle.