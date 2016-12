La più bella, la più generosa

. E a dirlo sono i, una delle più prestigiose del continente. Nel mentre,e li destina alle famiglie colpite dal terremoto del maggio scorso in Emilia Romagna. Un modello esclusivo che ha incontrato la generosità dell’americano Benjamin Sloss.

Tornando alla F12 berlinetta, l’ultima novità di Maranello non è soltanto l’auto più potente e veloce mai sfornata dalla Ferrari, ma è anche la più bella. E uno sguardo anche fugace sgombra il campo da ogni equivoco. Disegnata dal Centro Stile Ferrari in collaborazione con Pininfarina, la F12 berlinetta con motore V12 rappresenta alla perfezione l’equilibrio tra stile ed efficienza aerodinamica. Le sue proporzioni sono armoniche, la sua eleganza va al di là della semplice espressione di potenza e le prestazioni… beh, poco da aggiungere ai numeri: motore V12 da 6.262 cc, forte di 740 CV di potenza, per uno scatto da 0 a 100 km/h che richiede all’incirca 3 secondi!

Il paddock di Monza, durante lo scorso GP d’Italia, ha ospitato la cerimonia di consegna della Ferrari 599XX Evo messa all’asta per raccogliere fondi a favore della ricostruzione post-terremoto in Emilia-Romagna. Un’asta online disputatasi a livello mondiale, che ha visto il cliente californiano Benjamin Sloss aggiudicarsi la vettura per 1,4 milioni di euro. Un esemplare super esclusivo della 599XX Evo. A consegnare le chiavi a Benjamin e a sua moglie Christine, davanti a Fermando Alonso e Felipe Massa, è stato lo stesso Presidente del cavallino Luca di Montezemolo.