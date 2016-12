Una Fiesta di stile e tecnologia

, la sua best-seller di segmento B, molto amata in Italia, dov’è la straniera più venduta., ma c’è anche tanta sostanza in più. Come ile tecnologie quali SYNC e MyKey. La prima concerne sistemi multimediali attivabili con comandi vocali, la seconda permette di gestire al meglio la sicurezza.

foto Ufficio stampa

Nel look Ford Fiesta è sempre stata una delle compatte più dinamiche e agili sul mercato. La nuova versione – che arriverà a inizio 2013 – non fa eccezione e lo testimonia l’inedita griglia frontale a forma di trapezio, generosa e di gran personalità, e le linee sportiveggianti e ancor più sinuose, soprattutto per il volume posteriore. I gruppi ottici accolgono l’illuminazione a LED per le luci diurne, creando un’immagine di auto sofisticata, soprattutto per la carrozzeria 5 porte. La nuova carrozzeria 3 porte avrà invece un arricchimento in gamma: la versione ST motorizzata dal brillante ed efficiente 1.6 EcoBoost da 180 CV.

Ancora più radicale il cambiamento operato dai progettisti Ford sugli interni della nuova Fiesta. Migliore risulta l’ergonomia dei comandi e maggiore è la disponibilità di contenuti standard, segno di quella “democratizzazione” dei contenuti cara al numero uno di Ford Alan Mullally. Come la frenata d’emergenza automatica “Active City Stop” e il citato Ford Sync per gestire vocalmente l’infotainment. Dotazioni di pregio per la categoria, ma doverose a un’auto che domina dal 1976 il segmento B in Europa (più di 15 milioni le unità vendute).

Novità interessante e per la prima volta proposta da Ford su una vettura europea è poi il sistema MyKey, che mira ad accrescere il senso di responsabilità e la sicurezza dei più giovani, dando la possibilità di limitare la velocità dell’auto o, fra l’altro, azzerando il volume dell’audio fin quando le cinture non sono correttamente allacciate.