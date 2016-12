BMW regala la M alla Serie 1

foto Ufficio stampa

La M135i monta il motore 6 cilindri 3.000 da 320 CV. Sviluppa dunque più di 100 CV per litro di cilindrata. Un motore che BMW limita nel raggiungimento della velocità massima (i soliti 250 km/h) grazie all’ausilio dell’elettronica e che accelera da 0 a 100 orari in 5,1 secondi. L’assetto ribassato di 10 mm rispetto alla normale Serie 1, l’aerodinamica ottimizzata e naturalmente la trazione posteriore esaltano il piacere di guida della compatta tedesca. Altra novità di non poco conto è la trazione integrale, che sarà proposta in seguito sulla versione ad hoc M135i xDrive. A richiesta BMW offre anche l’innovativo cambio automatico a 8 rapporti.

La prima BMW M realizzata sulla base della Serie 1 si avvale già del nuovo, recente styling della Serie 1, fatto di forme muscolose, griglia anteriore aggressiva e marcati passaruota posteriori. Ma vi aggiunge poi dettagli sportivi che caratterizzano la dinamicità di tutte le BMW M. Dal punto di vista tecnico, sulla M135i il servotronic è stato tarato appositamente per assecondare la vena sportiva del guidatore, mentre gli pneumatici sono a elevata aderenza e il sistema frenante è potente con pinze fisse a 4 pistoncini davanti e due dietro.

Il debutto di BMW M135i sul mercato italiano è previsto il prossimo mese di novembre, il prezzo è fissato a 42.600 euro.