Tutto lo charme di Volvo V40

. Un’auto dalle linee modernissime, giovane e dinamica. Meno station wagon di quant’era in passato e più crossover sportivo. Tgcom24 ebbe modo di provarla in anteprima lo scorso mese di giugno, ma adesso arriva con la

foto Ufficio stampa

Tre le cose da sottolineare e che rendono la nuova V40 differente dalle concorrenti di segmento C premium. La prima è il “Panoramic Sunroof”, cioè il tetto panoramico in vetro che proietta all’interno dell’abitacolo una dose di luce rivitalizzante. Un’idea di benessere che fa il paio con la seconda sorpresa: le tre impostazioni di luce per il display: Elegance, Eco, Sport. Il quadro strumenti a cristalli liquidi è così personalizzabile secondo i propri gusti. O secondo il proprio umore. Terzo: il sistema Park Assist che facilita le manovre di parcheggio in parallelo (non soltanto a spina di pesce): il guidatore deve solo impostare la direzione di marcia suggerita dal sistema e dosare la velocità.

La nuova Volvo V40 nasce dal pianale della più grande V60 e ha quindi un abitacolo spazioso come non si direbbe guardandola dall’esterno. La gamma si compone di 5 motorizzazioni (tre diesel e due benzina), per potenze che vanno da 115 a 180 CV. Come sempre una Volvo, anche la V40 è un’auto hi-tech e con dotazioni di sicurezza da primato, basti pensare al primo airbag per pedoni, con un cuscino di protezione che esce dal parabrezza mentre il cofano si alza di 10 cm.

La promozione “Next by Volvo” offre la vettura con una rata mensile di 175 euro e alla scadenza di 2 anni il cliente può decidere se passare a una nuova Volvo oppure saldare il valore residuo della sua V40. L’esempio rappresentativo espresso da Volvo Car Italia per la versione diesel D2 115 CV Kinetic e prezzo di listino di 24.950 euro prevede un anticipo di 9.000 euro, più spese di istruttoria 250 euro, e maxi rata finale di 14.600 euro. Nel mezzo le 24 rate da 175 euro al Tan fisso 6,75% e Taeg 8,19%. Offerta valida fino al 31 ottobre 2012.