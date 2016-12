Volkswagen Golf forza 7

- È l’indiscussa regina d’Europa e non vuole abdicare al trono., non li dimostra affatto se ancora oggi, nel 2012, risulta l’auto più venduta del continente.. Adesso, per il Salone di Parigi di fine settembre, il gruppo tedesco annuncia la settima generazione della “sovrana” Golf.

foto Ufficio stampa

Il design sembrerebbe all’insegna della continuità, ma gli aficionados della Golf non mancheranno di notare le tante novità apportate alla settima serie. Cresce innanzitutto la lunghezza, giusto quei 6 cm di passo in più che migliorano la spaziosità degli interni e aggiungono 30 litri al bagagliaio (fino agli attuali 380). Dal punto di vista estetico, ciò comporta un’immagine più slanciata, la portiera posteriore scende quasi dritta e di lato la Golf sembra una grande berlina. Il cofano poi non è più rialzato in corrispondenza dei parafanghi, al contrario è invece più basso e pronunciato, anche per gli sbalzi anteriori ridotti, con le ruote spostate in avanti di 43 mm. Completamente nuovo il posteriore, con il lunotto che va a toccare i montanti posteriori.

Eppure l’immagine complessiva resta quella della Golf. Inconfondibile, eterna, evergreen. I vertici VW parlano – con orgoglio – di sicurezza occupazionale data dalla Golf al sistema produttivo tedesco: ci sono lavoratori che in fabbrica si sono dedicati alla Golf per 38 anni! Di acqua però ne è passata tanta, persino sulla più recente sesta generazione: gli interventi per alleggerire l’auto hanno eliminato qualcosa come 100 kg. Significa più efficienza, con le emissioni di CO2 ridotte mediamente del 14% e consumi molto bassi, addirittura la motorizzazione turbo benzina TSI da 140 CV li abbatte del 23%, attestandosi a 4,8 litri/100 km.

Un motore rivoluzionario quest’ultimo, perché è il primo 4 cilindri ad adottare la tecnologia di disattivazione di due cilindri se le condizioni di marcia richiedono un più parco utilizzo di potenza. Il sistema di “gestione attiva dei cilindri” era finora riservato a motori molto più potenti, tipo 8 cilindri. A benzina ci sarà poi anche il 1.2 TSI da 85 CV, che condivide col 1.6 TDI 105 CV a gasolio il consumo medio di 3,8 litri/100 km. La gamma diesel propone anche un brillante TDI da 150 CV e l’ecologica versione BlueMotion, che abbatte i consumi medi a 3,2 litri/100 km e porta a soli 85 g/km le emissioni di CO2.

Basta per riaffermare la supremazia della Golf? Senz’altro, ma c’è ancora da affrontare il discorso sicurezza, con le nuove dotazioni di serie da primato, come il “sistema anti-collisione multipla” che frena automaticamente l’auto dopo la prima collisione, così da ridurre in modo significativo il residuo di energia cinetica. Il sistema si basa sul riconoscimento del primo impatto ottenuto tramite i sensori degli airbag. E ancora il bloccaggio elettronico del differenziale XDS, la regolazione automatica della distanza (ACC) e la frenata di emergenza automatica (City). La settima è anche la prima serie della Golf a proporre 5 modalità di marcia, adattando l’assetto. Il tutto a prezzi che, in Germania però, partiranno da 16.975 euro.