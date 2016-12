A Porto Rotondo con Twizy

. E davvero non poteva esserci veicolo migliore della biposto elettrica francese per accompagnare gli ospiti della Marina di Porto Rotondo in gite nell’entroterra gallurese., a disposizione dei frequentatori della celebre località della Costa Smeralda.

foto Ufficio stampa

Le Twizy venivano ricaricate la notte presso i punti allestiti dallo staff della Marina nel piazzale antistante lo Yacht Club di Porto Rotondo, presso il molo Grandi Yacht, per essere pronte all’uso il giorno seguente. Tutto merito di un accordo tra Renault Italia e la Marina di Porto Rotondo. Twizy è in effetti il mezzo ideale per muoversi, in silenzio e senza inquinare, tra moli e vie di Porto Rotondo. Un porto che per la qualità delle acque e dell’ambiente e per i servizi che offre può fregiarsi della “Bandiera blu”, il prestigioso riconoscimento internazionale (il quartier generale è a Copenaghen) nato nel 1987 e il cui obiettivo è spingere le amministrazioni locali verso politiche di rispetto e sostenibilità ambientale.

Assolutamente rivoluzionaria, Renault Twizy offre due posti uno dietro l’altro (tipo scooter), ma ben coperti dal tetto rigido. È poi stabile e sicura con le sue quattro ruote da 13 pollici. Ha un motore elettrico alloggiato sotto il sedile guida, che sviluppa una potenza di 13 kW (circa 17 CV) e consente un’autonomia di marcia di quasi 100 km, a batterie cariche. Per ricaricarle servono più o meno tre ore e mezzo. Renault la propone a listino anche in una variante depotenziata per i minorenni (almeno 14 anni con patentino A) e con un prezzo di partenza di 6.990 euro.