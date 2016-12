McLaren lancia la 12C Spider

foto Ufficio stampa

Dal punto di vista tecnico, la McLaren 12C Spider condivide tutto della coupé, a cominciare dalla potenza del motore V8 biturbo benzina: 625 CV. Un motore leggero, di cilindrata media – 3,8 litri – ma capace di sviluppare grandissima potenza, oltre 160 CV per litro di cilindrata. Un portento la coppia massima: 600 Nm costantemente erogati dai 3.000 ai 7.000 giri al minuto, a tutto beneficio di accelerazione e ripresa. Lo scatto sullo 0-100 si compie in 3,1 secondi (come la coupé) e per passare da zero ai 200 km/h servono 9 secondi netti (8,8 la coupé). Una spider con prestazioni da Formula 1, com’è giusto che faccia una McLaren. La velocità di punta tocca i 329 km/h, appena 4 in meno della MP4-12C.

La McLaren 12C Spider ha trazione posteriore e una trasmissione a doppia frizione e 7 rapporti (SSG), azionabile anche grazie alle levette a bilanciere poste sul retro del volante. La factory britannica conferma per la sua due posti scoperta l’innovativo telaio in carbonio – molto leggero e performante – che ha fatto un po’ la storia delle sue monoposto in F1. Opzionale è poi l’assetto variabile, una tecnologia che permette di sollevare il frontale della vettura fino a un massimo di 40 mm e il retrotreno fino a 25 mm, così da migliorare la marcia su strade non proprio impeccabili.

Hard-top a parte, dietro a guidatore e passeggero trova posto il lunotto posteriore, che può essere abbassato o sollevato elettronicamente. Con il tetto abbassato, il lunotto funge da frangivento e riduce al minimo il disturbo per gli occupanti della spider McLaren. C’è da mettersi in coda per le prime consegne, che avverranno a novembre. Il prezzo italiano è di 235.600 euro.