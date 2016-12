Subaru BRZ, la sportiva per tutti

. Subaru propone una coupé di grande dinamicità, forte di 200 CV di potenza, e abbandona per una volta la proverbiale trazione integrale per sperimentare (ed è la prima volta) la trazione posteriore.(Boxer Rear-Wheel drive Zenith) e nasce all’interno dell’alleanza con Toyota, che firma la “gemella” GT 86.

Il progetto della sportiva Toyota/Subaru è totalmente inedito. Sospensioni, motore e trasmissione manuale a 6 marce sono state progettate ex novo e la scelta dell’alluminio per carrozzeria e componenti favorisce la dinamicità della coupé (il peso supera di poco i 1.200 kg). Le linee sono perfette per esprimere la giusta grinta: lunghezza di 4,24 metri e un’altezza limitata a 1,425 metri, ma anche il look di Subaru BRZ ci mette del suo con gli sbalzi corti, i passaruota larghi e muscolosi e l’aggressività del “muso” espressa nella presa d’aria anteriore esagonale e nei felini gruppi ottici. Ottima la resa aerodinamica, con un Cx di 0,27.

Il motore boxer è un classico in casa Subaru: un 4 cilindri 2.0 che sviluppa 200 CV, vale a dire 100 CV per litro di cilindrata. Se si desidera più comfort, Subaru BRZ propone a richiesta un cambio automatico con convertitore di coppia. Le prestazioni sono elevate – 7,6 secondi lo scatto da 0 a 100 orari – e la trazione posteriore accresce la sensibilità di chi siede al volante e il conseguente piacere di guida, anche perché il differenziale autobloccante Torsen, montato sul retrotreno, aumenta la sicurezza. Dotazione standard di sicurezza molto elevata: sette airbag, servosterzo elettrico, controllo elettronico della stabilità VSC e della trazione TRC.

Subaru BRZ è presente sul mercato italiano in un’unica versione full optional molto interessante. Non solo per il prezzo di 29.900 euro, ma anche per i contenuti di serie, che includono i fari anteriori ad alta intensità allo xeno, i retrovisori esterni ripiegabili elettricamente, i cerchi in lega leggera da 17 pollici con pneumatici 215/45, il terminale di scarico sdoppiato. All’interno il volante è rivestito in pelle con cuciture sportive e il climatizzatore è automatico bizona.