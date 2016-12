Nuovo Chevrolet Trax

foto Ufficio stampa

Chevrolet Trax è lungo 4,25 metri, con un passo di 2,55, e ciò dà l’idea della configurazione compatta del Suv. Ha linee di carrozzeria molto decise e una griglia frontale di grande personalità, due elementi stilistici che infondono l’idea della dinamicità, come del resto già avviene per altri modelli Chevrolet. Gli interni promettono di essere comodi e spaziosi per 5 passeggeri, con 8 possibili combinazioni di sedute. Molto ampio il bagagliaio: 358 litri in configurazione normale e in più tantissimi vani portaoggetti all’interno dell’abitacolo.

L’allestimento di livello superiore prevede di serie Chevrolet MyLink, il sistema di infotainment in grado rendere disponibile il contenuto degli smartphone sullo schermo touch screen a colori da 7 pollici. La dotazione di sicurezza di Trax include il controllo elettronico di stabilità con Hill Start per le partenze in salita, il controllo della trazione, 6 airbag di serie. Sull’allestimento top, oltre a MyLink, è proposto di serie anche l’assistente di stabilità per il rimorchio e il controllo della marcia in discesa “Hill Descent Control”.