Parma capitale del camper

foto Ufficio stampa

Il viaggio in camper è uno stile di vita, che si nasconda sotto le spoglie di un enorme motorhome o di una più semplice roulette. Il salone che si svolge alla Fiera di Parma dà voce a tutte le possibilità, con l’ambizione di soddisfare qualsiasi esigenza. In collaborazione con l’associazione Viviparchi verrà allestita una sezione con i suggerimenti sui viaggi all’aria aperta, e sarà anche possibile conoscere le tante strutture ricettive che offrono alle famiglie di camperisti card sconti per l’ingresso in parchi naturali, parchi a tema, impianti sciistici e attrazioni per tutte le età.

Con l’associazione Amibike (Associazione Mountain Bike Italia) ci si rivolgerà ai bambini per offrire loro un percorso in mountain bike. Nel padiglione 2 sarà allestita per la prima volta un’area tematica “Family and Fun”, con attività di intrattenimento e giochi per i visitatori più piccoli del Salone. Ritorna invece l’Area Amici a quattro zampe, allestita in uno spazio esterno gratuito per tutta la durata della manifestazione. Molti anche gli eventi serali, tra musica e comicità, mentre all’interno del Padiglione 7 (Palacassa) sarà allestito un servizio di ristorazione serale.

Spazio anche alla solidarietà. Il terremoto che ha sconvolto l’Emilia è ancora ben vivo nel sentimento di tutti e il salone ha deciso di seguire un progetto sociale – Finale x sette - Tutti a scuola con i bambini di Finale Emilia – per aiutare i bambini della scuola elementare di Finale Emilia a tornare tra i banchi di scuola già a settembre. Saranno raccolti materiali didattici, matite, libri, pennarelli e altro da consegnare all’istituto scolastico.

Torna infine “Rental Pack”, l’iniziativa che mira a promuovere la vacanza in camper. Un’iniziativa aperta a tutti coloro che visiteranno il salone e che consentirà di acquistare un voucher a 99 euro per un week-end da trascorrere in camper, ritirando il veicolo in uno dei concessionari Assocamp che aderiscono all’iniziativa. Il voucher è disponibile allo stand “Camper facile”, nel padiglione 4, ed è valido per un weekend dal primo ottobre 2012 al marzo 2013.