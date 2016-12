Porsche Carrera si fa in… 4x4

- La Carrera che non conosce ostacoli., con preferenza per la trasmissione sul retrotreno nelle condizioni di marcia ordinaria. Porsche non lesina sull’offerta e propone ben

Più leggere, più veloci e agili, le nuove Porsche 911 Carrera 4 non perdono nulla della proverbiale sportività della Casa tedesca, tanto che motori, sospensioni e cambi non si discostano dalle versioni a due ruote motrici. Con circa 65 kg in meno, le Carrera 4x4 arrivano a risparmiare in media il 16% di benzina rispetto alla precedente serie del modello. Che ha ottenuto un discreto successo con 24 mila unità vendute globalmente a partire dal 2008, il 34% di tutta la gamma. La novità sta in un indicatore sul quadro strumenti che informa con quale distribuzione della trazione la 911 Carrera sta marciando.

Il motore boxer della 911 Carrera 4 Coupé sviluppa 350 CV di potenza e accelera da 0 a 100 orari in appena 4,5 secondi, raggiungendo una velocità di punta di 285 km/h. Per la Cabrio l’accelerazione richiede soltanto un paio di decimi in più, mentre la velocità supera comunque i 280 orari. Ancora più performanti le versioni 4S, che montano il 3.8 da 400 CV che abbassa l’accelerazione a soli 4,1 secondi per la coupé e 4,3 secondi per la cabrio. Tutte le versioni adottano di serie la trasmissione manuale a 7 marce e in opzione quella a doppia frizione e 7 rapporti (PDK).

Dal punto di vista tecnico, le novità principali sono nel sistema di sicurezza “Porsche Active Safe”, nel tetto panoramico scorrevole e nel pacchetto “Sport Chrono”. Tra gli optional segnaliamo l’Adaptive Cruise Control (ACC). Dopo la premiere mondiale che avverrà al Salone di Parigi di fine mese, la nuova Porsche 911 Carrera a trazione integrale andrà a listino nei principali mercati mondiali. I prezzi in Germania (dove l’IVA è al 19%) partiranno da 97.557 euro per la Coupé e da 110.290 per la carrozzeria Cabrio.