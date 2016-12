Più sprint per Audi A3 3 porte

foto Ufficio stampa

E di conseguenza anche sull’efficienza in fatto di consumi ed emissioni. La costruzione in alluminio è sempre più motivo d’orgoglio in casa Audi, basti pensare che la più piccola motorizzazione a benzina – 1.4 turbo da 122 CV – arriva a pesare soltanto 1.175 kg e il risparmio in termini di consumi è del 12%. Le dimensioni restano analoghe – 4,24 metri di lunghezza – ma aumenta il passo fino a 2,6 metri e così gli spazi all’interno e il bagagliaio (365 litri) ne beneficiano sostanzialmente. Di serie cerchi in lega da 16 pollici con gomme 205/55.

Restyling deciso anche sugli interni, dove spicca la plancia snella, posizionata in basso e quasi sospesa sulla consolle centrale. Accoglie una dotazione hi-tech invidiabile (ma quasi tutta optional), con un monitor da 7” che fuoriesce dalla plancia. Di serie tutte le versioni avranno il climatizzatore automatico e il freno di stazionamento elettromeccanico. Audi promette di aggiungere sempre nuove versioni e tecnologie alla gamma A3 e spicca la novità del motore 4 cilindri che ne disattiva due se le condizioni di marcia ne rendessero superfluo il funzionamento, così da ridurre ulteriormente i consumi.

La gamma motori si basa sue due benzina e due diesel, tutti turbo a iniezione diretta. Per i primi 1.4 TFSI da 122 CV con cambio manuale a 6 marce e 1.8 TFSI da 150 CV con cambio s tronic e anche la trazione integrale. A gasolio il 1.6 TDI 105 CV promette consumi medi di 3,8 litri/100 km, mentre più esuberante sarà il 2.0 TDI da 150 CV, anch’esso con trazione 4x4 a richiesta. Quattro gli allestimenti per il nostro mercato: Young, Attraction, Ambition, Ambiente, con prezzi che partono da 23.050 euro per la gamma a benzina e da 23.950 per quella diesel.