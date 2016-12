Zafira Tourer Gpl-Tech Turbo

foto Ufficio stampa

Unica nella sua categoria, monovolume compatto da 7 posti, Opel Zafira Tourer dimostra così tutta la sua versatilità, proponendosi in un mercato come quello italiano con motorizzazioni benzina, diesel, ibride a metano e a gpl. Il motore 1.4 della versione Gpl-Tech Turbo consuma 8,6 litri per fare 100 km nel ciclo combinato, con emissioni di CO2 pari a 139 g/km. Certo si consuma di più se la marcia è a benzina (6,7 litri/100 km), ma il gpl ha il vantaggio di costare circa il 40% meno della benzina. Il serbatoio da 60 litri per il gpl è perfettamente integrato sotto il pianale e non toglie nulla al bagagliaio, permettendo un’autonomia di marcia di circa 650 km. Utilizzando anche il serbatoio per la benzina, l’autonomia arriva a 1.500 chilometri.

Passare da un’alimentazione all’altra è facile: una spia a LED si illumina quando la vettura marcia a gpl, si spegne invece se l’auto passa a benzina. Ben diffuso in Italia, il gas di petrolio liquefatto si trova in quasi 3.000 stazioni di rifornimento in tutta la penisola. Ma anche in Europa le oltre 35 mila stazioni di servizio che erogano il gpl contribuiscono ad aumentare le possibilità di scelta dei guidatori, sempre più alle prese col devastante caro-benzina di questa torrida estate.