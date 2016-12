Seat rinnova Leon e Toledo

- Scoccherà molte frecce Seat in questa seconda metà di 2012. Innanzitutto arriveranno lee poi lancerà le. È proprio il segmento C dunque a rinnovarsi completamente: la Leon assume un look più sportivo e adotta gli innovativi proiettori Full LED, la Toledo cercherà di rilanciare il comparto delle berline classiche tre volumi con nuovi motori.

foto Ufficio stampa

Con i suoi 4,26 metri di lunghezza, Seat Leon si accorcia di 5 cm rispetto al modello attuale. Non si tratta però soltanto di una scelta estetica, visto che gli sbalzi ridotti sottolineano il look possente delle ruote e imprimono un accento sportivo al design, bensì anche tecnica, perché l’auto diventa più maneggevole e agile. Al tempo stesso, gli ingegneri Seat sono riusciti ad aumentare il passo di quasi 6 cm, accrescendo così lo spazio interno per i passeggeri, soprattutto quelli posteriori. Tecnica che è intervenuta massicciamente anche sui motori. Tutti hanno l’iniezione diretta e il turbocompressore, benzina e diesel, e i consumi sono stati ridotti fino al 22 percento.

Il fiore all’occhiello è il 1.6 TDI 105 CV Ecomotive con sistema start & stop, che limita i consumi di gasolio a 3,8 litri per 100 km nel ciclo misto, con emissioni di CO2 pari a 99 g/km. Nella gamma TDI c’è anche il potente 2.0 Ecomotive da 150 CV, totalmente riprogettato e in grado di consumare mediamente 4 litri ogni 100 km. Disponibili anche il 1.6 TDI da 90 CV e il brillante 2.0 TDI da 184 CV. Quattro motorizzazioni anche nella gamma a benzina: 1.2 TSI da 86 e da 105 CV, 1.4 TSI da 122 CV e al vertice il 1.8 TSI 180 CV.

Gli amanti delle berline classiche avranno nella nuova Toledo molto più di una semplice citazione. La vettura è spaziosa e versatile, si snoda per quasi quattro metri e mezzo di lunghezza e ha un passo di 8 cm maggiore del precedente modello. Anche per lei Seat mette a disposizione i migliori propulsori del gruppo Volkswagen, a benzina il “piccolo” 1.2 TSI è declinato nei livelli da 75, 85 e 105 CV, mentre il 1.4 TSI eroga una potenza di 122 CV, a richiesta disponibile col cambio DSG a doppia frizione e 7 rapporti. La gamma diesel si basa sul 1.6 da 90 e da 105 CV. La nuova Seat Toledo sarà offerta in due allestimenti, con 6 airbag e controllo elettronico di stabilità sempre di serie.