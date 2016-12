Fiat Panda, la più venduta d’Italia

foto Ufficio stampa

Quinta e prima straniera si conferma Ford Fiesta, a dimostrazione di come le “piccole” dettino ancora legge nel nostro Paese. Certo lo stato attuale del mercato favorisce l’avvicendamento. Le vendite in Italia sono in calo del 20% netto rispetto al 2011 e il segmento A – con solo l’8% in meno – regge meglio di tutti gli altri. Ma a contare è anche la differente strategia Fiat attorno ai due modelli. La terza generazione della Panda è tutta nuova, nonostante lo stile troppo coerente con la precedente serie: la produzione è stata riportata in Italia dalla Polonia, ci sono stati investimenti per farla crescere e arrivano sempre nuove versioni: le ultime la EasyPower a gpl e la Panda Van per uso professionale.

Sulla Punto invece i cieli sono più cupi. Marchionne ha fatto capire che se le vendite non aumentano è inutile pensare a una nuova generazione della vettura (prevista già a fine 2012), ma semmai guardarsi intorno per cercare sinergie con altri costruttori. Il rischio è però di far perdere alla Punto la sua unicità, che la rendono ancor oggi una delle migliori segmento B in circolazione. Non solo, ma se la produzione di una nuova Punto è messa in discussione, per gli altri modelli Fiat (vedi Bravo) allora è notte fonda! E i sindacati sono già sul piede di guerra.

Quanto alla Panda, è stata molto rivisitata dal punto di vista tecnico, con nuove motorizzazioni e decisi interventi meccanici sulle sospensioni, con una inedita variante dello schema McPherson all’avantreno e una nuova barra stabilizzatrice. La gamma accoglie poi il bicilindrico TwinAir di 900 cc da 85 CV, eletto Motore dell’Anno per la sua efficienza e dinamicità. Tra le dotazioni di serie citiamo i 4 airbag (6 su alcune versioni), i poggiatesta anteriori anti-colpo di frusta e i poggiatesta posteriori e in attesa c’è il sistema di frenata automatica che riduce i rischi di tamponamento alle basse velocità (fino ai 30 km/h).