La seduzione di Jaguar XKR-S

. Old style nelle forme, ma moderna nell’architettura ultra leggera in alluminio,. Una granturismo a trazione posteriore e cambio automatico che definire fantastica è senz’altro riduttivo. Al tempo stesso lussuosa e performante.

foto Ufficio stampa

La XKR-S Cabrio monta un motore V8 turbo benzina da 550 CV di potenza, e tanto basterebbe a spiegare la dinamicità della vettura. Che eroga una coppia massima di 680 Nm e accelera da 0 a 100 km/h in appena 4,4 secondi. La velocità di punta supera i 300 orari. Livelli inusuali per un’auto scoperta, ribassata nell’assetto rispetto alla XKR normale (10 mm in meno) e con sospensioni adattative sia all’avantreno che al retrotreno. Qualità che le consentono di amplificare la precisione di guida e il comfort stesso dei passeggeri, per una guidabilità e un piacere di mettersi seduti al volante che non esitiamo a immaginare fantastico!

La super cabrio britannica è però anche un’auto modernissima. Struttura in alluminio a parte, la Jaguar XKR-S vanta il nuovo convogliatore d’aria anteriore e l’alettone posteriore con inserti in fibra di carbonio, che assicurano un’aerodinamica bilanciata sia all’anteriore che al posteriore. Del look si notano anche i possenti cerchi in lega leggera da 20 pollici, sui quali sono montati pneumatici Pirelli P-Zero di misura 255/35 davanti e 295/30 dietro. Di grande spessore anche l’impianto frenante, che conta su dischi anteriori e posteriori da ben 380 mm di diametro.

La capote (disponibile in 7 colori) si apre o chiude in appena 18 secondi. Gli interni esprimono la tipica sontuosa immagine delle supercar d’oltre Manica, in questo caso riviste in senso moderno. I rivestimenti dei sedili sono in pelle e carbonio ed esprimono pertanto sia l’eleganza che la sportività della XKR-S. Il sedile guida è regolabile in ben 16 posizioni. Nel listino italiano la Jaguar XKR-S Cabrio ha un prezzo di 143.400 euro, Iva al 21% inclusa.