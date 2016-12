Bentley Continental GT Speed

e di una velocità massima dichiarata di 329 km/h. Certo, è anche la prima Continental prezzata oltre i 200 mila euro, ma si sa che le soddisfazioni si fanno pagare care. Bentley non poteva scegliere cornice migliore del celebre, nell’Inghilterra meridionale, per presentare la sua ultima

foto Ufficio stampa

La figura massiccia della Continental e la proverbiale classe e raffinatezza degli interni di una Bentley sposano così le prestazioni più sportive. Il cuore della Continental GT Speed resta il motore 12 cilindri di 6.000 cc di cilindrata, ma è stato ulteriormente potenziato fino a fargli raggiungere i 625 CV, erogati a 6.000 giri/minuto, per una coppia massima altrettanto mozzafiato di 800 Nm. Incredibili le prestazioni, che sul tracciato di Goodwood sono state messe alla prova da un campione come Juha Kankkunen: l’accelerazione da 0 a 100 km/h si compie in 4,2 secondi e la velocità ha raggiunto i 329 km orari.

Un’auto modernissima, con assetto ribassato, un cambio automatico ZF a 8 rapporti e la trazione integrale permanente con differenziale centrale Torsen. Che dà quindi anche un colpo a chi crede che Bentley sia un marchio compassato, limitato alla produzione di lussuose e grosse limousine per sovrani e ricconi di ogni specie. No, la Continental GT Speed è una sportiva superlativa, con il plus della fattura artigiana che ancora realizza a mano gli interni utilizzando i materiali più pregiati. Di serie l’abitacolo della Continental GT Speed offre la cosiddetta “Specifica Mulliner Driving” e i più informati sapranno che livello di qualità questo significhi.

Lo straordinario telaio della super coupé britannica viene esaltato dai caratteristici cerchi Speed da 21 pollici, che accolgono pneumatici ad altissime prestazioni Pirelli PZero 275/35. Un pizzico d’Italia non manca mai e Bentley anzi coltiva il mercato italiano con un occhio di riguardo. Ha appena inaugurato a Milano, in via Ettore Ponti, la sua 39° concessionaria europea. Gli ordini della nuova Continental GT Speed sono già possibili adesso, anche se le prime consegne avverranno a ottobre 2012. Il prezzo? 208 mila euro.