- È difficile scegliere il primo aggettivo per qualificare le nuove BMW M6 Coupé e Cabrio.. Qualità tutte ben presenti e allora forse, per evitare ordini di priorità, sarebbe meglio declinare quegli aggettivi al superlativo. Perché in effetti

foto Ufficio stampa

Due gioielli, che nascono dall’incrocio tra la BMW Serie 6 e i modelli M. Due auto sportive di classe infinita, che con le loro linee raffinate, fortemente espressive e dinamiche esaltano tutte le qualità della Casa tedesca. La M6 Coupé ha il tetto in fibra di carbonio, la M6 Cabrio la capote in tessuto, ma in entrambe le varianti di carrozzeria il lungo corpo struttura esprime sempre, e insieme, eleganza e atleticità. Ne sono espressione evidente la presa d’aria anteriore suddivisa in tre parti, con un flap aerodinamico e il nuovo “doppio rene M” della griglia. La fiancata mette in mostra i passaruota fortemente bombati e i grandi cerchi in lega da 19 pollici (opzionali da 20), mentre la sportività della coda si esprime nello spoiler e nei doppi terminali di scarico.

Tanto belle quanto supersportive. Le nuove BMW M6 Coupé e Cabrio montano il motore V8 4.4 con doppio turbocompressore da 560 CV di potenza. La coppia massima è stata migliorata del 30% rispetto alle precedenti M6 e ora in grado di sviluppare 680 Nm già a 1.500 giri al minuto. Fantastiche le prestazioni: 4,2 secondi lo scatto da 0 a 100 per la coupé, 4,3 per la cabrio, mentre il pacchetto M assicura a entrambe velocità di punta di oltre 300 km/h. Emozione e bellezza a braccetto. Confortevole e innovativo il cambio, il Drivelogic a doppia frizione e 7 rapporti, con Launch Control per aumentare lo scatto in avvio e inedite levette al volante per cambiare manualmente.

Naturalmente la trazione di una sportiva BMW è posteriore, ma in più c’è il differenziale attivo M che distribuisce in modo variabile la coppia motrice tra le ruote posteriori, così da ottimizzare la trazione stessa e la stabilità di guida durante i sorpassi e in uscita dalle curve. Di serie sono poi il controllo costante degli ammortizzatori (Dynamic Damper Control), il DSC con la modalità di guida sportiva M, il nuovo servosterzo elettromeccanico Servotronic e tra gli optional spiccano i freni in carboceramica.

Uno sguardo anche ai lussuosi interni di BMW M6 Coupé e Cabrio. Il volante in pelle è nuovo nello stile e nella configurazione dei comandi, i sedili sportivi M sono esclusivi dei due modelli e tra i rivestimenti debutta la pelle Merino. La dotazione standard comprende le luci adattative a LED, il visore notturno a raggi infrarossi che distingue le persone dagli altri oggetti, l’Head-Up Display e il sistema di gestione delle funzioni di bordo (incluse quelle multimediale) BMW ConnectedDrive. Prezzi: la M6 Coupé costa 131.700 euro, la M6 Cabrio 139.700 euro.