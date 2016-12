Le mosse feline di Fisker Atlantic

- Forse ai più il suo nome non dirà granché, ma per i più informati il nome di Fisker Automotive è già un programma. Che parla di stile e innovazione.. L’ultima sua creatura si chiama, è bella come già il modello Karma, ed ha la trazione posteriore con opzione per le quattro ruote motrici.

foto Ufficio stampa

Quattro porte, con uno stile che interpreta bene la nuova carrozzeria berlina/coupé, Fisker Atlantic è una sportiva dallo stile entusiasmante e più aplomb e leggerezza di quanto siano in grado di esprimere una Mercedes CLS o una BMW Serie 6 Grand Coupé. In più è una vettura ibrida plug-in, cioè ricaricabile con una normale presa di corrente e secondo la tecnologia EVer (Electric Vehicle with extended range) di seconda generazione, che aggiunge dunque autonomia di marcia e migliora la fruibilità dell’auto elettrica. Il guidatore può passare dalla trazione elettrica a quella a benzina manualmente o in automatico, ricaricando anche le batterie agli ioni di litio durante il viaggio, visto che il motore 4 cilindri agisce anche come un generatore.

Fisker Atlantic sarà per molti americani (ma anche europei) una vera auto dei sogni. E non solo per la modernità della sua soluzione motoristica, ma anche per la personalità e lo stile. Il tetto in vetro ha una struttura a “ragno”, incredibilmente robusta e che consente di raggiungere un’altezza posteriore notevole per un’auto così elegante e dal look simile a una spider. Il design si ispira alla natura e l’immagine congiunta anteriore/fiancate ricorda molto da vicino le movenze di un felino. Le maniglie delle portiere posteriori sono integrate nei montanti C, così da contribuire all’immagine sportiva di questa berlina 4 porte.

Tra gli estimatori di Fisker c’è Leonardo Di Caprio, tra i primi investitori dell’azienda (nata nel 2007) e divenuto poi testimonial del brand. Uniti nel comune interesse di promuovere la sostenibilità ambientale globale, come senz’altro sono in grado di fare le automobili totalmente elettriche a emissioni zero.