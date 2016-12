L’assetto Suv di Berlingo XTR

foto Ufficio stampa Correlati La fotogallery

Guarda il video

09:00

- Per gli ostinati si tratta solo di un furgone, allestito magari con cura per renderlo attraente come veicolo passeggeri. In realtà. Modulabile all’infinito: con tre file di sedili e sette posti è una monovolume, con 5 passeggeri è una capiente multispazio, e ancora un Suv nella versione XTR che vediamo in queste immagini.