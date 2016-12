Irraggiungibile Audi R8

- Migliorare quel che già è perfetto si può. Lo dimostra Audi, che non si culla sugli allori conquistati dalle R8 Coupé e Spyder e vi aggiunge ritocchi di stile e meccanici importanti., che svolgono anche la funzione di svolta in curva, sono adesso di serie e la

foto Ufficio stampa

Già il look presenta rielaborazioni di stile: la calandra, il paraurti, le prese d’aria si arricchiscono di inserti cromati. Lo splitter anteriore in fibra di carbonio rinforzata è di serie sulla R8 V10 plus e optional sulle altre versioni. Anche sul posteriore di Audi R8 dominano le luci a LED, con la novità assoluta degli indicatori di direzione con elementi dinamici sul bordo inferiore dei gruppi ottici, così da spostare la luce sempre verso l’esterno, in direzione della svolta. È poi stato collocato più in alto il grande diffusore, disponibile a richiesta anche in fibra di carbonio rinforzata (di serie sulla R8 V10 plus).

In fibra di carbonio rinforzata è anche la copertura del vano che alloggia la capote della Audi R8 Spyder. Capote in tessuto, elegante e leggera, che si apre o chiude in soli 19 secondi e anche in marcia fino ai 50 km/h di velocità. Indipendente dalla capote è il cristallo termico nella paratia tra l’abitacolo e il vano motore, anch’esso sollevabile e abbassabile tramite un interruttore e che ha l’ulteriore utile funzione di frangivento. La supersportiva Audi – sia coupé che spyder – è disponibile in due colori pastello, 4 metallizzati e 5 con effetto perla/cristallo.

La grande qualità motoristica Audi è ben incarnata dall’assemblaggio a mano dei motori della R8. Sia il “piccolo” 8 cilindri 4.2 FSI da 430 CV che il V10 da 525 CV. Tanto la R8 Coupé che la R8 Spyder vantano accelerazioni da 0 a 100 km/h che avvengono tra i 4 e i 4,5 secondi (dipende anche dal cambio), mentre la motorizzazione V10 sviluppa anche la bellezza di 530 Nm di coppia e abbassa lo scatto sullo 0-100 a 3,6 secondi con il cambio S tronic e 3,9 col cambio manuale a 6 marce. La velocità massima è sempre ben al di sopra dei 300 orari. Al top di gamma c’è poi la R8 V10 plus, con motore da 550 CV e coppia di 540 Nm, proposta unicamente in versione coupé.

La trazione predilige il retrotreno. In condizioni di marcia ordinarie, soltanto il 15% della coppia viene trasferito all’asse anteriore, ma se le ruote posteriori dovessero slittare, allora l’avantreno accoglie fino al 30% di coppia. L’asse posteriore è dotato di un differenziale autobloccante meccanico. Il debutto sul mercato della nuova Audi R8 è previsto per la fine dell’anno. In Italia i prezzi sono di 116.900 euro per la Coupé V8 4.2 e 129.100 per la Spyder con lo stesso motore. Le versioni V10 S tronic costeranno invece 157.500 la coupé e 169.700 Euro la spyder. La R8 V10 plus S tronic costerà 176.400 Euro.