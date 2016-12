- La carica delle utilitarie., tra l’altro quello che sta subendo meno gli effetti della crisi di vendite in Europa. Prezzi della Golf a parte, è forse anche pensando alle difficoltà di Panda nei confronti del tridente up!, Mii e Citigo che si spiega il recente attacco di Marchionne al gruppo Volkswagen.

Tornando al prodotto, non c’è dubbio che Seat Mii e Skoda Citigo siano proposte di spessore. Entrambe sono disponibili sia a 3 che 5 porte e, nonostante i soli 3,56 metri di lunghezza, il bagagliaio supera i 250 litri di capacità. Offrono la massima funzionalità in una carrozzeria super compatta, sono zeppe di contenuti tecnici e comfort, hanno un elevato rapporto qualità/prezzo e ridotti costi di gestione. Più giovanile la spagnola, anche per i colori scelti, più sobria la Skoda, ma per entrambe la versatilità degli interni (di buona fattura) e con un moderno sistema di infotainment e navigatore portatile, che può quindi essere rimosso e portato fuori dall’auto.

Detto dei 4 airbag e dei 4 sedili con poggiatesta integrati, del controllo di stabilità con Hill Holder, di serie fin dalle versioni base, Seat Mii e Skoda Citigo vantano l’opzionale City Safety Assist, un dispositivo di sicurezza che sotto i 30 km/h è in grado di arrestare l’auto in automatico se il guidatore distratto non dovesse farlo. Un accessorio utile e sicuramente accessibile: 130 euro. Come accessibili sono i due pacchetti Chic e Sport che accrescono il valore della Mii e i due pacchetti Sportivo e Comfort per la Citigo, quest’ultima proposta a listino in Italia in tre livelli contro i due della spagnola.

Piccolo e parsimonioso il motore delle due city car: il 3 cilindri 1.0 che conosciamo anche sulla VW up! Declinato nei due livelli di potenza di 60 e 75 CV, ma sempre attestato sugli ottimi consumi – circa 4,5 litri per 100 km nel ciclo misto – anche se il record spetta all’annunciata versione Ecomotive di Seat Mii, che avrà il sistema start&stop e abbatterà i consumi medi a 4 litri/100 km e le emissioni di CO2 a 96 g/km.

Capitolo prezzi: la gamma di Seat Mii parte da 9.300 euro, la Skoda Citigo da 9.090 euro. Le 5 porte costano 500 euro in più. A conti fatti, sono più di 1.000 euro meno del prezzo d’accesso della VW up!, l’auto da cui le due derivano.