Il Gpl per Opel Insignia

- Se credete che il gpl sia un carburante adatto soltanto alle auto “piccole”, beh cambiate opinione., sia la berlina che la station wagon. Un impianto montato direttamente in fabbrica a Russelsheim, in Germania, con le stesse garanzie e l’omologazione ufficiale degli altri veicoli Opel.

foto Ufficio stampa

Dettata dalla sostenibilità e dall’economicità, la scelta del gpl non inficia però la dinamicità della vettura. Opel Insignia Gpl-Tech vanta la doppia alimentazione a benzina e a gas e il motore è il 1.4 turbo da 140 CV con cambio manuale a 6 marce, tanto brillante quanto parco nei consumi (7,6 litri di gpl per 100 km) e con emissioni ridotte a soli 124 g/km di CO2, un’inezia per un’auto di questa categoria (Insignia è lunga peraltro quasi 5 metri). Con un pieno di gpl la vettura riesce a percorrere fino a 500 km, ma se si utilizza anche il serbatoio per la benzina si arriva fino ai 1.700 km di autonomia di marcia. Il serbatoio per il gpl ha un volume di 42 litri ed è perfettamente integrato nel vano della ruota di scorta, non sottraendo così spazio al bagagliaio.

Il bocchettone per il rifornimento del serbatoio del gas si trova accanto a quello della benzina. Un tasto sulla plancia consente di passare da un carburante all’altro, con una spia a LED che si accende quando la vettura marcia a gpl e si spegne se invece la marcia è a benzina. Molto interessante il prezzo di Opel Insignia Gpl-Tech, lanciata in questi giorni sul mercato italiano. Si parte dai 28.800 euro della carrozzeria berlina.