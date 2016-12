Dodge Dart: l’idea global di Fiat

- È la prima auto americana del gruppo Chrysler ad essere prodotta su una piattaforma del gruppo Fiat. Si chiama. Servito anche in Cina per la “Fiat Viaggio”, altra berlina ma più tradizionale., il desiderio di sfruttare al massimo la flessibilità delle nuove piattaforme produttive.

foto Ufficio stampa

Perché le economie di scala permettono grandi volumi produttivi, ammortizzano meglio gli investimenti e riducono così i costi di produzione. Ecco allora che la Dodge Dart che scopriamo in queste immagini nasce dalla sapienza motoristica Alfa Romeo, ma vi aggiunge poi tratti tipici del popolare brand Usa: aggressività e muscolatura possente. Tra le motorizzazioni a benzina, Dodge Dart annovera anche il MultiAir Fiat di cilindrata 1.4, sovralimentazione turbo e 160 CV. La stessa potenza espressa dal motore 2.0, mentre il 2.4 che arriverà in seguito svilupperà 184 CV. Tre le trasmissioni disponibili: manuale, automatica e a doppia frizione.

Ma c’è un’altra notizia che merita attenzione. Dodge Dart sarà la prima auto a proporre un innovativo sistema di ricarica senza fili per iPhone, Blackberry, lettori MP3 e altri smartphone o tablet con sistema Android. Un optional da 200 dollari realizzato da Mopar, una divisione del gruppo Chrysler, che diventa così il primo costruttore auto a eliminare i cavetti e le spine per la ricarica di telefonini e device vari. Dodge Dart viene proposta oggi sul mercato nordamericano in 5 allestimenti, 12 tinte di carrozzeria e 14 tipi di rivestimenti interni. I prezzi partono da 16 mila dollari.