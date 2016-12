In viaggio con Peugeot 508 SW

foto Ufficio stampa

In queste immagini la vediamo muoversi sinuosa e felina, a dispetto della mole non proprio esile. Quel che non si vede – e che va segnalata – è però la versatilità di Peugeot 508 SW, com’è giusto che sia per una grande station wagon di segmento D. Il bagagliaio offre 660 litri di capacità nella configurazione ordinaria, e se si reclina la fila di sedili posteriori si arriva a ben 1.865 litri. Le dimensioni dell’abitacolo vengono poi magnificate nel caso si scelga il tetto panoramico Ciel, davvero stupendo. Tra gli optional la 508 SW vanta i proiettori allo xeno con funzione adattativa in curva e il parabrezza che riporta le informazioni di guida (Head-Up Display), un accessorio finora riservato alle auto di lusso.

Tante le motorizzazioni, due a benzina e tre a gasolio, ma anche una versione ibrida RXH da 200 CV con la doppia alimentazione diesel ed elettrica. Un’auto di alta gamma, che però accontenta anche il portafogli, visto che il listino prezzi parte da circa 25 mila euro.