- Ford accelera sull’alimentazione elettrica. Dopo la Focus, si appresta a lanciare lacon batterie ricaricabili direttamente dalla presa di corrente domestica. In Europa arriverà la prima, con l’obiettivo di togliere quote di mercato alla leader di settore Toyota Prius, rispetto alla quale vanta minori emissioni inquinanti.

foto Ufficio stampa

Con la versatilità propria di un monovolume compatto, disponibile anche a sette posti, Ford C-Max si presenta come carrozzeria più adatta alle famiglie rispetto alla Focus, dunque favorevole al discorso ibrido che promette di tagliare la spesa carburante. Anche il prezzo di C-Max Hybrid si annuncia particolarmente interessante: meno di 26 mila dollari negli Stati Uniti dove si appresta al debutto. In Europa invece arriverà a inizio 2013.

La potenza complessiva di 188 CV è il frutto del lavoro congiunto tra il motore 4 cilindri a benzina di due litri di cilindrata e il propulsore elettrico. Con il serbatoio di benzina pieno e le batterie cariche, Ford C-Max Hybrid promette un’autonomia di marcia di ben 800 km. Anche per l’effetto congiunto della frenata che rigenera la carica delle batterie. Dopo C-Max anche la nuova Mondeo (Fusion in Usa) verrà realizzata nelle due versioni elettriche Hybrid e Energi Plug-in, dando così slancio alla sua gamma eco-sostenibile.

L’abitabilità è omologata per 5 posti, che se la passano tutti comodamente, vista l’altezza sopra la testa e gli spazi per le ginocchia superiori alla media di categoria. Il comfort è fatto anche di chicche tecnologiche, come l’esclusivo sistema di apertura del portellone che non richiede l’uso delle mani. Grazie a un sensore collocato sotto il retrotreno, che riconosce il proprietario dalla chiave (in tasca o in borsa), il portellone si apre se questi passa un piede sotto il portellone stesso, soluzione davvero molto utile quando si hanno le mani impegnate con le troppe borse della spesa o ingombranti scatoloni.