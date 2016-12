Lamborghini celebra la supercar

- Mille di queste Aventador.nello stabilimento di Sant’Agata Bolognese, che ne sforna oggi in media 4,5 unità al giorno. Sono passati 15 mesi dal raggiungimento della soglia e Lamborghini annuncia di avere in portafoglio ordini per coprire la produzione dei prossimi 18 mesi.

foto Ufficio stampa

Un esemplare nel “classico” colore Arancio Argos quello uscito dalle linee di assemblaggio con il numero di telaio 1.000 e il cui prezzo, IVA esclusa, supera i 250 mila euro. La destinazione è in Germania, ad un facoltoso architetto bavarese, Hans Scheidecker, già proprietario di una Lamborghini Diablo e che ha ricevuto le chiavi della sua ultima “fiamma” italiana dal Presidente e A.D. Stephan Winkelmann, altro tedesco che da anni ha in sorte la guida dell’azienda emiliana (controllata dal gruppo Volkswagen).

Supercar di avvenenza estrema, non inferiore alle sue performance dinamiche, la Aventador monta un motore V12 di 6,5 litri di cilindrata da 700 CV, che le permette di scattare da 0 a 100 km/h in meno di 3 secondi! A trazione integrale e con un’esclusiva monoscocca in fibra di carbonio, la supercar Lamrborghini ha conquistato in poco più di un anno qualcosa come 36 premi internazionali.