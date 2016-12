Honda presenta la Civic

foto Ufficio stampa Correlati La fotogallery

Guarda il video

09:00

. È infatti in questa estate bollente (ma non troppo) che la berlina nipponica cercherà di farsi conoscere, approdando in alcune grandi città e in famose località turistiche per. Come Milano Marittima, Jesolo, Fregene, Viareggio, ma vi capiterà di vederla anche a Milano, Verona, Napoli o Catania.