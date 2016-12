E Korando a benzina e bifuel

- Novità per il Suv compatto Korando, finora proposto solo con un motore 2.0 a gasolio. Oggi arrivano le versioni benzina e bifuel benzina/gpl. Rinnovato nello stile e negli equipaggiamenti anche il pick-up Actyon Sports. Cercheranno di rilanciare il marchio. Ma se il segmento dei Suv medi regge, quello dei pick-up è in crisi.

foto Ufficio stampa

A passarsela bene è soltanto la nicchia del gpl, le vendite di Suv bifuel sono più che decuplicate in un anno nel nostro Paese ed è dunque logico che SsangYong cerchi di cavalcare il trend. Col suo italianissimo design firmato Giugiaro, Korando sta facendo la sua parte: nel 2011 ne sono stati immatricolati 2.040 in Italia e le motorizzazioni benzina e bifuel promettono di dare nuova linfa al Suv di segmento C. Che beneficia di varie migliorie: le luci di cortesia nei retrovisori esterni, i vetri posteriori privacy, i sensori di parcheggio, un moderno volante multifunzione e il Cruise Control. Tutto di serie, come i cerchi in lega da 16” e un’ampia dotazione di sicurezza, che include ESP con TCS e sistema antiribaltamento ARP, le luci di emergenza che si attivano in automatico in caso di brusca frenata, 6 airbag e poggiatesta attivi.

L’equipaggiamento full optional si completa con i quattro alzacristalli elettrici, i fendinebbia e le barre sul tetto. In pratica l’unico optional è la vernice metallizzata. Il nuovo motore a benzina è un 2.0 da 149 CV con cambio manuale a 6 marce e due ruote motrici. Chiavi in mano, il prezzo è di 19.490 euro, ma quando arriverà a settembre godrà di una promozione lancio che lo posizionerà attorno ai 18 mila euro. E poi c’è la versione bifuel benzina/gpl, con un impianto fornito dall’azienda piemontese BRC e proposto al prezzo di 20.990 euro. La garanzia è di 5 anni.

Compito decisamente più difficile per il nuovo Actyon Sports. Le vendite nel comparto dei pick-up sono crollate del 50% quest’anno. Ci prova però, col frontale di nuovo disegno, i nuovi gruppi ottici, i cerchi in lega da 16 pollici con pneumatici 225/75. Già originale con la sua configurazione 4 porte e 5 posti, Actyon Sports si presenta con un unico allestimento full optional, che include il sedile guida regolabile e con supporto lombare, il climatizzatore, il volante regolabile e con comandi audio integrati, vivavoce Bluetooth e una moderna strumentazione con retroilluminazione a LED.

Il motore è 2.0 turbodiesel da 155 CV e interessante è il fatto che il veicolo sia disponibile o a trazione posteriore o integrale. Quest’ultima è inseribile dal guidatore fino agli 80 km/h di velocità e il cambio a 6 marce è supportato dalle ridotte. Lungo quasi 5 metri, con un passo di oltre tre, Actyon Sports ha un cassone da quasi 700 kg di portata utili e all’occorrenza può trainare rimorchi di 2.300 kg. I prezzi sono di 21.990 euro per la versione 2WD e 24.240 euro per la 4x4, IVA inclusa in entrambi i casi.