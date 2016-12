BMW rinnova l’ammiraglia Serie 7

foto Ufficio stampa

La proverbiale qualità tecnologica BMW si esprime nel nuovissimo visore notturno con “Dynamic Light Spot” che distingue le persone dagli altri oggetti sulla strada. C’è poi il sistema di riconoscimento automatico della stanchezza del guidatore. E ancora il “Driver Assistant Plus” con funzione Stop&Go e Speed Limit Info, quest’ultimo con indicazioni di divieto di sorpasso che si ispirano ai simboli della segnaletica stradale. Ma la Serie 7 è anche un’auto bella da vedere. Anche di notte, visti i nuovi gruppi ottici a LED con i tipici anelli luminosi e un elegante accento superiore. Le proporzioni sono perfette, l’armonia dei volumi sposa la dinamicità di questa berlina di oltre 5 metri di lunghezza.

Sofisticata, elegante, con contenuti comfort ineguagliabili, come i nuovi sedili in pelle e la strumentazione dietro il volante che il guidatore può programmare in base alle sue personali esigenze. Anche nella zona posteriore i passeggeri viaggiano al più elevato livello di comfort e quasi interamente protetti dai rumori esterni. Il sistema Rear Seat Entertainment propone uno schermo piatto da 9,2 pollici e un impianto audio Bang & Olufsen High End Surround Sound System da 1.200 Watt con 16 altoparlanti.

In arrivo a fine estate, la gamma della rinnovata BMW Serie 7 si compone delle versioni a benzina 740i da 320 CV, 750i con motore V8 4.4 da 449 CV, anche con trazione integrale xDrive, fino alla portentosa 760i con propulsore V12 6.0 da 544 CV. A gasolio si parte dalla 730d da 258 CV e ci sono poi la 740d da 313 CV, anche in versione xDrive, e la 750d xDrive da 381 CV. In gamma anche la ActiveHybrid 7 con potenza complessiva di 354 CV. I prezzi variano da 84.400 a 142.900 euro.