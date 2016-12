Rosolino: "Vado in Twizy per l'ambiente"

Il tour ha già coinvolto diverse scuole, sparse sul territorio nazionale, e presenti nelle zone dove opera Biancamano attraverso corsi di educazione ambientale tenuti direttamente dallo sportivo, supportato da un team di esperti del Gruppo. Per l’anno scolastico 2012-2013, la campagna di sensibilizzazione prevede una tappa inaugurale presso un istituto della Capitale.

Nell’ambito della campagna “Lo stile che fa la differenza”, la società ha messo a disposizione di Rosolino un’auto a impatto zero. Infatti la Renault Twizy è al 100% elettrica. Tale iniziativa rientra in un più ampio progetto di sostenibilità ambientale sui cui il Gruppo Biancamano ha deciso di puntare.

Alla consegna dell’auto da parte del Vice Presidente Biancamano, Pier Paolo Pizzimbone - Massimiliano Rosolino ha dichiarato: “Ho iniziato ad avvicinarmi alle tematiche ambientali quasi un anno fa quando ho conosciuto i vertici del Gruppo Biancamano e mi sono appassionato sin da subito. Da oggi, in linea con uno stile di vita ecosostenibile, guiderò un veicolo non inquinante per le strade di Roma e per raggiungere le piscine dove mi alleno ogni giorno. Ritengo si tratti di un gesto responsabile che testimonia il mio impegno e segna l’inizio di una serie di attività, che mi coinvolgeranno in prima persona, volte alla tutela e alla salvaguardia del nostro Pianeta. Quando si crede fortemente in un progetto, come quello avviato da Biancamano, è importante metterci la faccia e dare il buon esempio. Lo scorso anno, a Roma, i limiti delle polveri sottili previsti dalla legge sono stati superati 420 volte. Dati sconcertanti che vanno ben oltre la soglia di tolleranza. Per rendere le nostre città più vivibili, basta qualche piccolo accorgimento come fare bene la raccolta differenziata, girare con mezzi non inquinanti e prestare maggiore attenzione agli sprechi. Ho deciso di scendere in campo e diventare portavoce dell’ambiente perché c’è ancora tanto da fare.”