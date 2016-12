ActivE, la “all electric” di BMW

- Non pensatela soltanto come una concept car.. E nel corso del prossimo anno, tramutata nella nuova serie “i”, BMW ha tutta l’intenzione di lanciare i primi modelli con la sua tecnologia all electric. Si è anche trovata un partner imbattibile nel settore: Toyota.

foto Ufficio stampa

Equipaggiata con un motore da 125 kW, in pratica 170 CV, BMW ActiveE è in grado di soddisfare tutta la domanda di sportività che i clienti pretendono da una BMW. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in soli 9 secondi e la velocità massima è stata limitata elettronicamente a 145 km/h. La coppia massima di 250 Nm è disponibile già al momento di partenza da fermo ed è utilizzabile in un campo di carico estremamente ampio. Grazie alle moderne batterie agli ioni di litio, BMW ActiveE vanta un’autonomia di marcia di 160 km a emissioni zero, coprendo così la maggior parte delle esigenze di guida giornaliera degli automobilisti.

In più mantiene tutta la versatilità della carrozzeria tre volumi. L’abitacolo offre quattro posti comodi e il bagagliaio una capacità di 200 litri. Insomma un’auto vera, che troverà presto una sua strada commerciale insieme alle ibride che BMW sta facendo debuttare in questo periodo: le varie ActiveHybrid basate sulla Serie 3, la Serie 5 e la Serie 7.