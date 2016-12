Ecco la nuova “baby” Opel

foto Ufficio stampa

Tetto originale a parte, Opel Adam si caratterizza per i sofisticati gruppi ottici: gli anteriori includono le luci diurne e sia i fari davanti che posteriori sono disponibili con illuminazione a LED, un’assoluta novità per il segmento A. Sorprese forse anche superiori si riscontrano nell’abitacolo, elegante e pensato per 4 posti comodi. La Adam mette in mostra cromature attorno ai comandi e una strumentazione rotonda in stile cronografo. Ciascuno dei tre stili esprime poi la sua personalità: tre colori per il tetto, varie tonalità per l’abitacolo, decorazioni e diversi padiglioni, tra cui una finitura “starlight” del tetto con illuminazione a LED.

Al debutto saranno disponibili due efficienti motori a benzina: 1.2 da 70 CV e 1.4 da 100, entrambi con Start/Stop standard. In seguito arriveranno anche un piccolo turbo benzina, la versione Gpl-Tech e il cambio automatico. Di serie ci saranno cerchi da 15 pollici, ma le varie opzioni le portano fino a 18”, e per i modelli con questi ultimi (e anche da 17”) sarà di serie il telaio sportivo con sterzo più reattivo. Il servosterzo elettrico di Opel Adam è rafforzato dalla modalità “City” che aumenta la servoassistenza alle velocità più basse, mentre l’ESP di ultima generazione è di serie su tutte le versioni insieme all’ausilio per le partenze in salita Hill Start Assist.

L’elevato livello tecnologico della nuova “baby” tedesca è ben rappresentato dal sistema di assistenza al parcheggio “Advanced Park Assist”, attivabile con un pulsante sul cruscotto. Permette di rilevare la presenza di un parcheggio parallelo delle giuste dimensioni, sterzando poi in automatico la vettura quando si inizia la manovra di parcheggio e chi guida deve solo controllare freno, frizione e cambio. Questo sistema è abbinato all’avviso di angolo cieco laterale (Side Blind Spot Alert), dotato di sensori a ultrasuoni. Ben 6 gli airbag: anteriori, laterali e a tendina. Agganci Isofix infine per i due sedili posteriori.

Insomma sembra ben riuscito l’omaggio ad Adam Opel, fondatore dell’azienda che nel 1931 finì nelle mani di General Motors. La premiere mondiale della nuova city car è prevista a settembre per il Salone di Parigi, su strada la vedremo a inizio 2013.