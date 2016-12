Jaguar XF e XJ MY 2013

- Se c’è una particolarità da segnalare nelleè la miglior qualità della vita a bordo. Per lee le molle e gli ammortizzatori ricalibrati su entrambi i modelli, che accrescono il comfort interno, ma anche per la qualità indiscutibile dell’impianto audio Meridien. Non mancano

foto Ufficio stampa

Jaguar ha scelto di ampliare l’accesso alla sua gamma di berline, anche se per la XF c’è adesso la nuova variante Sportbrake, una wagon davvero accattivante. Per loro ci sono i nuovi motori 4 cilindri turbo benzina 2.0 i4 da 240 CV e 340 Nm di coppia massima e il V6 3.0 sovralimentato da 340 CV e 450 Nm di coppia. Al top resta il formidabile V8 5.0 di cilindrata da oltre 500 CV, disponibile sia in versione aspirata che turbo e migliorata nell’efficienza consumi di un buon 10%. Tutte le motorizzazioni di Jaguar XF e XJ, sia benzina che diesel dispongono inoltre dell’innovativa trasmissione automatica ZF a 8 rapporti.

Collaudata la gamma a gasolio, che implementa ora il sistema Start/Stop. Si parte dal 4 cilindri 2.2 turbodiesel declinato nei due livelli di potenza da 163 e 200 CV, forte soprattutto nella coppia massima, che arriva rispettivamente a 400 e 450 Nm. Due livelli di potenza anche per il V6 3.0 turbodiesel: 240 e 275 CV. Insomma, ampia scelta per tutti e per soddisfare ogni esigenza dinamica nei segmenti di gamma alta. Sia XF che XJ sono due berline grandi e lussuose, dalla forte personalità stilistica e costruite tutte in alluminio. Per la più “piccola” è da poco disponibile la variante station wagon Sportbrake.

Menzione a parte merita la storica collaborazione tra Jaguar e l’azienda britannica Meridian, che fornisce un impianto audio standard di grande qualità acustica. Ma per i più esigenti propone opzionali sistemi da 825 Watt di potenza e con ben 17 altoparlanti per la Jaguar XF e addirittura 20 per l’ammiraglia XJ.