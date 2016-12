Land Rover fa beneficenza

. Si tratta della più importante raccolta fondi effettuata dalla Casa britannica, risorse che serviranno per un progetto in Uganda volto a favorire l’approvvigionamento di acqua potabile per circa 45 mila persone.

foto Ufficio stampa

, la spedizione “Journey of Discovery” ha rinfocolato l’antico legame che Land Rover ha con la IFRC, che data addirittura al 1954 e che oggi coinvolge la Casa britannica in una serie di iniziative in ben 15 Paesi del pianeta. Il successo di “Journey of Discovery” ha inoltre, caduta proprio nei giorni del viaggio verso la Cina: oltre 16 mila km attraverso 13 Paesi e un’infinita varietà di terreni da percorrere. Il milionesimo esemplare di Land Rover Discovery è stato esposto lo scorso fine settimana al celebre Festival della Velocità di Goodwood.