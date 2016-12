La spagnola sempre più ricca

- Il segmento B da affrontare al massimo della forma. È questa la mission di Ibiza, l’auto che da sola vale circa i due terzi delle vendite Seat in Italia., ma lo stile non muta granché. Acquista qualcosina come i fari a LED posteriori sulle versioni top di gamma, ma, davvero distintivi per la categoria.

foto Ufficio stampa

Per dirla tutta, già dal primo dei tre allestimenti la Ibiza propone di serie l’ESP, gli airbag frontali e laterali, il climatizzatore, i cerchi da 15 pollici, i fendinebbia, l’impianto radio-CD/MP3 con comandi al volante. Contenuti che salgono ancora passando dal livello Reference ai due superiori Style e FR. È difficile poi immaginare una versatilità superiore a quella che offre oggi la best-seller spagnola. I tipi di carrozzeria sono tre: la 3 porte SC (Sport Coupé), la classica 5 porte e la wagon ST, ciascuna con una sua distinta personalità. La SC ad esempio ha un evidente carattere sportivo, ben rappresentato dalla versione FR da 150 CV e in attesa di vedere all’opera i quasi 200 CV della Cupra.

In mercati come quello italiano, il gruppo Volkswagen (proprietario di Seat) sembra puntare più sulla spagnola che non sulla Polo nel segmento B. Non lesina quindi sulle dotazioni, assicurando alla gamma Ibiza le sue migliori motorizzazioni turbo benzina TSI a iniezione diretta o turbodiesel common rail TDI, per non parlare del cambio a doppia frizione DSG. Alla fine ne risulta una gamma estesa, in grado di soddisfare qualsiasi esigenza di mercato. A benzina sono 5 le motorizzazioni: 1.2 da 60 e da 70 CV, 1.4 da 85 CV. 1.2 TSI da 105 CV (anche col cambio DSG optional), 1.4 TSI da 150 CV con cambio DSG. Non a meno l’offerta a gasolio: 4 proposte, tutte turbo: 1.2 da 75 CV, 1.6 da 90 e da 105 CV, 2.0 da 143 CV.

Nel listino italiano c’è anche una versione bifuel benzina/gpl e una carrozzeria Van per la clientela professionale. Gamma molto variegata dunque, con prezzi che partono da 11.450 euro per la carrozzeria SC a 3 porte, da 12.100 euro per la Ibiza 5 porte e da 12.750 euro per la station wagon ST. Ma attenzione, la promozione estiva dei concessionari Seat abbatte i prezzi d’accesso a 9.200 euro!