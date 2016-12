Nuova Porsche Cayenne GTS

- Debutta in questi giorni sul mercato italiano la, variante sportiva del maestoso Suv, caratterizzata anche da un look distintivo rispetto alle altre versioni di Cayenne. E intanto, già ampiamente alleate in innumerevoli progetti, tra cui proprio il Cayenne.

foto Ufficio stampa

Soltanto pochi giorni fa il nuovo Cayenne GTS aveva avuto la sua premiere europea al Salone di Lipsia (quella mondiale è avvenuta ad aprile a Pechino), dove Porsche ha una fabbrica che pochi giorni fa ha sfornato il suo 500millesimo veicolo (un Cayenne per i Vigili del Fuoco della città). Il look esterno esprime una forte personalità: Cayenne GTS si caratterizza per le cornici e i listelli in colore nero lucido, le mascherine sottoporta pronunciate, i passaruota allargati e lo spoiler sul tetto con doppio profilo alare. I paraurti sono mutuati dalla Cayenne Turbo. Nell’abitacolo sono di serie gli interni in pelle con inserti in Alcantara. Nell’equipaggiamento standard anche i sedili sportivi anteriori con regolazione a otto vie.

Per dare un’idea della verve di nuovo Cayenne GTS, il motore V8 benzina di cilindrata 4,8 litri è stato potenziato fino ai 420 CV. Il cambio è il moderno Tiptronic S a 8 rapporti con funzione Start-Stop integrata. Considerando la mole del Suv tedesco, le prestazioni sono da urlo: la velocità massima supera i 260 km/h e l’accelerazione da 0 a 100 orari si compie in appena 5,7 secondi. Per esaltare le performance dinamiche del suo Suv, la Casa di Stoccarda ha irrigidito il telaio, abbassando anche l’assetto: 24 mm inferiore a quello della Cayenne S.

Un Suv con pretese sportiveggianti non può che posizionarsi al vertice della categoria anche per il prezzo. In Italia la seconda generazione di Porsche Cayenne GTS costa 93.488 euro, IVA inclusa.