Mercedes CLS diventa wagon

foto Ufficio stampa

Lo dimostrano le proporzioni, sportive e davvero armoniche, nonostante la CLS Shooting Brake sia lunghissima: 4,95 metri. Lungo è anche il cofano motore, come quello di una SLS per intenderci, mentre l’assetto è piuttosto basso e il tetto decisamente inclinato verso la coda. L’immagine è felina e le potenzialità dinamiche sono di prim’ordine, ma poi c’è la funzionalità delle 5 porte e del grande bagagliaio rivestito in legno di ciliegio, un materiale di pregio che cita i ponti degli yacht. Molto eleganti anche le opzionali guide in alluminio. L’elegante vano bagagli è anche molto capiente: offre 590 litri di spazi con 5 persone a bordo e 1.550 litri abbattendo la seconda fila di sedili.

Gli interni sono un trionfo della creatività Mercedes. Sono disponibili ben cinque tonalità per i rivestimenti degli interni e cinque sono anche i tipi di inserti (tra cui nero Pianoforte e carbonio/nero in stile AMG), mentre le qualità di pelle sono tre. Il cliente può scegliere tra esclusive selezioni di legni pregiati: radica di noce marrone lucida, frassino nero lucido e pioppo marrone chiaro opaco. Altra novità di stile è rappresentata dagli allestimenti interni color porcellana.

Al top della gamma Mercedes le motorizzazioni, due benzina e due diesel, tutte con il cambio automatico 7G-Tronic Plus di serie. Il modello d’ingresso è la 250 CDI BlueEfficiency da 204 CV, che consuma pochissimo e inquina anche meno (5,3 litri di gasolio per 100 km nel ciclo misto ed emissioni di CO2 ferme a 139 g/km). Al vertice della gamma diesel la 350 CDI da 265 CV, disponibile anche con la trazione integrale 4Matic. A benzina si parte con la 350 BlueEfficiency da 306 CV e si arriva poi al top della CLS Shooting Brake 500 con motore V8 da oltre 400 CV, anche questo con l’opzionale trazione integrale.

Mercedes svelerà la versione definitiva della CLS Shooting Brake al Salone di Parigi del prossimo mese di settembre. Subito dopo avrà inizio la commercializzazione, forse anche della versione “monstre” AMG da oltre 500 CV. Di serie la vettura disporrà del nuovo servosterzo elettromeccanico e di sospensioni pneumatiche posteriori. Un’esclusiva mondiale è poi rappresentata dai fari a LED “High Performance” dinamici bixeno: un gruppo ottico davvero entusiasmante composto da 71 LED e con funzione di assistenza abbaglianti adattivi.