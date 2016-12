Audi SQ5, diesel da 313 CV

foto Ufficio stampa

Propulsore che sviluppa una coppia straripante di 650 Nm già dai 1.450 giri/minuto e la mantiene costante fino ai 2.800. Consentendo al Suv tedesco di accelerare da 0 a 100 km/h in appena 5,1 secondi! Non sorprende che la presentazione di Audi SQ5 sia avvenuta alla 24 Ore di Le Mans, la gara endurance più famosa al mondo e da anni terreno di caccia per i successi della Casa dei quattro anelli. Con assetto ribassato di 30 mm rispetto alla normale Q5, questo modello monta di serie pneumatici da 20 pollici di misura 255/45. Il cambio è l’innovativo tiptronic a 8 rapporti.

Eppure i suoi consumi medi di gasolio sono l’apoteosi dell’efficienza, perché contenuti a soli 7,2 litri ogni 100 km, grazie alla combustione che avviene all’elevata pressione di 2.000 bar e al ciclo ad 8 iniezioni, così da rendere più precisa e meno dispersiva la combustione stessa. Efficienza che assume tratti davvero significativi se si considera che Audi SQ5 vanta la trazione integrale permanente e che può trainare rimorchi pesanti fino a 2.400 kg. Aggiuntivi rispetto al capiente bagagliaio, che con la seconda fila di sedili abbassata arriva a offrire fino a 1.560 litri di capacità.

Esteticamente la SQ5 ha la griglia grigio-platino, i montanti doppi verticali galvanizzati in look alluminio, lo spoiler sul tetto e i paraurti modificati. Nella vista laterale spiccano i retrovisori alluminio, mentre le tinte scelte da Audi per promuovere il nuovo modello sono il blu cristallo Estoril e il nero pantera. Gli interni sono di taglio sportivo, con sellerie in pelle opzionali. Vedremo in Italia la Audi SQ5 a inizio 2013.