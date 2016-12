Land Rover Discovery 4 MY 2012

foto Ufficio stampa

Servono rispettivamente a migliorare le partenze in salita e a facilitare la marcia nelle discese ripide. In quest’ultimo riducendo fino a 5 km/h e per ben 20 secondi la velocità in discesa, dando così ampio margine di tempo al guidatore di riprendere, all’occorrenza, il controllo del veicolo. Land Rover ha modificato un po’ le sospensioni, con nuove barre antirollio, nuove boccole degli ammortizzatori, e ha anche potenziato l’impianto frenante con dischi ventilati del diametro di 360 mm all’avantreno e di 350 mm sull’asse posteriore.

Col suo prestigioso palmares (36 premi internazionali in 3 anni) e fresco del traguardo del milione di esemplari venduti, Discovery 4 si propone nel Model Year 2012 con sostanziali interventi nell’abitacolo: sedili ampiamente modulabili, fino a sette posti a sedere, un nuovo impianto di navigazione e audio con vivavoce Bluetooth e tecnologia wireless per l’intrattenimento dei passeggeri posteriori. Il top è però l’impianto Harman Kardon Logic7 da 825 watt e 17 altoparlanti. Ma nel comfort interno va citato anche il nuovissimo cambio automatico a 8 rapporti fornito dalla tedesca ZF, azionabile sia con i paddles al volante che con una manopola rotativa che scende a filo della console centrale quando l’auto è ferma.

Una trasmissione con impercettibili interruzioni della coppia nelle cambiate e abbinata a entrambe le motorizzazioni turbodiesel di Discovery 4. Due soluzioni V6 di cilindrata 3.0 da 211 e da 255 CV, la cui efficienza si misura in un buon -10% di emissioni di CO2. Il motore più potente acquista anche 10 CV in più e conferma la coppia massima di 600 Nm già a 2.000 giri/minuto. Il 211 CV eroga una coppia massima di 520 Nm, già formidabile di suo, ma la notizia è che il 95% di questa è disponibile fin dai 500 giri/minuto! Il V6 common rail ha il doppio turbocompressore “intelligente”, perché non mette in funzione il secondo compressore se non ci sono grandi esigenze di potenza.

Land Rover Discovery 4 MY 2012 è offerto a listino con due nuovi tipi di cerchi in lega – da 19 e da 20 pollici – e tre pacchetti opzionali: Technology, Luxury e Vision Assist. Secondo solo alla gamma Range Rover nel listino del brand britannico, vanta prezzi di partenza di 47 mila euro.