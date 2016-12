Ancora più potente la MP4-12C

foto Ufficio stampa

Prima vettura di serie della Casa di Woking, la MP4-12C è una favolosa supercar che porta su strada tutto il meglio dell’esperienza McLaren in Formula 1 e dà filo da torcere a nomi del calibro di Porsche, Ferrari, Lamborghini. Per il Model Year 2013 è stata rivista la centralina elettronica e così il V8 biturbo di cilindrata 3.8 sviluppa 625 di potenza a 7.500 giri/minuto, per un impressionante rapporto di 164 CV per litro di cilindrata. Coppia massima da paura: 600 Nm dai 3.000 ai 7.000 giri, e scatto bruciante: 3,1 secondi per passare da 0 a 100 km/h, oltre a staccare un secondo netto in meno per passare da 0 a 300 km/h: 26,5 secondi. Sale infine da 300 a 333 km/h la velocità massima della supercar inglese.

Performance da vera sportiva purosangue, assecondate dalla trasmissione automatica a 7 rapporti e dalle gomme Pirelli PZero Corsa, di misura 235/35 R19 all’avantreno e 305/30 R20 al retrotreno. Proprio per gli amanti delle competizioni in pista, McLaren ha pensato ad una serie speciale MP4-12C GT3. E chi ha comprato l’auto prima di queste modifiche prestazionali? Niente paura: McLaren assicura, a chi lo vorrà, l’aggiornamento tecnico gratuito del motore e della centralina di gestione. Novità importante è il “Vehicle Lift”, una funzione che alza l’assetto da terra di 40 mm davanti e 25 mm dietro, così da permettere il superamento di fondi sconnessi. Funzione che vale fino alla velocità di 60 orari.

Il restyling tocca anche l’aspetto estetico. Ci sono più curate finiture interne, un nuovo impianto di climatizzazione e tre nuovi tipi di rivestimenti in pelle, sempre col “Carbon Look” dominante. Cambia il sistema di apertura delle portiere: sempre verso l’alto, ma con più pratici pulsanti al posto dei sensori sensibili al tatto. Inedito anche il colore di carrozzeria “Vulcano Yellow”. Il prezzo della McLaren MP4-12C MY 2013 è di 212.200 euro, inclusa l’IVA al 21 percento.