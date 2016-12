Rolls-Royce Phantom II

- Vi sono, che meritano soltanto di essere contemplate per le emozioni che sanno suscitare. Come le. Oggi rivisitata e resa più attuale, ma giusto per il piacere di “lavorare” intorno a un modello così speciale, non perché ne abbia bisogno. D’altronde,

foto Ufficio stampa

Ma se anche le auto sono senza tempo, la tecnologia intorno corre e allora - si son detti in Rolls-Royce - perché non dotare la Phantom II di luci a LED, con proiettori che si adattano al raggio della curva? E di un nuovo navigatore satellitare con mappe in 3D e uno schermo di bordo da quasi 9 pollici? Detto fatto, tutte dotazioni ormai comuni in casa BMW, il gruppo che detiene il marchio Rolls-Royce. A quasi 10 anni dall’esordio, la Phantom adotta anche qualche ritocco di stile, con un frontale inedito e nuovi paraurti.

E poi l’immancabile glamour delle Rolls-Royce, l’auto più raffinata del mondo, davvero insuperabile nella sua veste “scoperta”. Una “regina” con i calici di cristallo gelosamente custoditi in un accurato vano nel bagagliaio e le meravigliose sellerie in pelle. Un mondo tutto da scoprire, al di là del classico motore 12 cilindri di oltre 6,7 litri di cilindrata, forte di 460 CV ma con una trasmissione automatica a 8 rapporti assolutamente innovativa. Per intenditori anche il prezzo ufficiale: 475 mila euro.