La classe di Lancia Flavia

. Lancia Flavia è qualcosa che va oltre la semplice idea di ampliare la gamma della Casa torinese con una grande cabriolet. Perché ha fascino e. Gli interni sono quanto di più sofisticato esista oggi in circolazione: spaziosi e raffinati, progettati per 4 posti.

foto Ufficio stampa

Il viaggio “all’aria aperta” risulta così molto, ma molto confortevole per i 4 fortunati passeggeri e Tgcom24 si ripromette quanto prima di provare su strada la nuova cabrio italiana. Che molto deve all’alleata americana Chrysler, visto che Flavia deriva dalla Sebring. Da questa riprende i canoni stilistici: molto lunga – 4,9 metri e passo di 2,76 metri – e pertanto grande spaziosità interna, ma soprattutto con una linea elegante e dinamica, che mette in rilievo la silhouette filante e i cerchi in lega da 18 pollici. Scultoreo il frontale, che fa esordire la nuova griglia Lancia. Particolari esclusivi anche per la coda, dove spiccano i fari a LED.

Per la sua grande cabrio Lancia ha optato per una innovativa capote in tela a comando elettrico. Una scelta di classe, che fa il paio con gli interni di indubbio “taglio” italiano. A mo’ di esempio l’elegante consolle con cornici cromate e un ampio display centrale, il climatizzatore automatico, la selleria in pelle, i poggiatesta attivi e il volante rivestito in pelle con comandi integrati per radio, cruise control e telefono. Di serie è anche il sistema multimediale Uconnect completo di navigatore satellitare e impianto Hi-Fi Boston Acoustic Sound System con hard disk da 40 GB.

È invece d’impronta americana l’unica motorizzazione scelta: 2.4 benzina da 170 CV, con cambio automatico a 6 marce. Di serie i controlli elettronici di stabilità e trazione, ma anche la spia della pressione pneumatici e, per il comfort, i sedili riscaldati e regolabili elettricamente. Lancia ha voluto per Flavia un unico ed esclusivo allestimento “all inclusive”, e ha fissato il prezzo a 37.900 euro.