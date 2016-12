Suzuki rifà il look alla Splash

- Un “tuffo” più comodo nel traffico, che come noto è particolarmente insopportabile in estate. Momento giusto per apportare un. Pratica, spaziosa, versatile, l’auto si propone oggi, a 4 anni dal debutto, con linee più moderne e dinamiche e un frontale più aggressivo per la nuova griglia del radiatore.

foto Ufficio stampa

Suzuki Splash guadagna anche 4,5 cm di lunghezza e raggiunge adesso i 3,775 metri. Ridisegnati i paraurti anteriori, che propongono un nuovo alloggiamento per i fari fendinebbia, e rivisti sono anche i paraurti posteriori. Due nuove tinte metallizzate – Sparkling Blue e Bison Brown – affiancano le 6 altre metallizzate e due pastello della gamma. Anche gli interni propongono nuovi rivestimenti, abbinabili secondo il colore della carrozzeria. Ma la dote principale dell’abitacolo resta la versatilità: i sedili posteriori scorrevoli accrescono all’occorrenza la capacità del bagagliaio, mentre il guidatore può contare sulla più confortevole seduta alta. Un doppio valore aggiunto nel segmento A è poi rappresentato dalle 5 porte e dall’omologazione per 5 posti.

Due le motorizzazioni, entrambe a benzina e con la doppia fasatura variabile (in aspirazione e scarico) che accresce l’efficienza quanto a consumi ed emissioni. La cilindrata 1.0 da 68 CV consuma nel ciclo combinato 4,7 litri di benzina per 100 km. È una 3 cilindri, ma anche la 4 cilindri 1.2 da ben 94 CV non spreca più di tanto: 5,1 litri per 100 km nel percorso combinato. Quest’ultima è disponibile anche col cambio automatico, e optional per entrambe le motorizzazioni è il dispositivo Start/Stop. È poi disponibile la versione ibrida benzina-GPL, con installazione diretta presso la rete dei concessionari Suzuki al sovrapprezzo di 1.700 euro.

Splash 1.0 con motore 3 cilindri sarà in vendita al prezzo di 11.990 euro nella versione GL. Ma fino al 30 giugno beneficia di un prezzo di lancio davvero allettante: 8.990 euro. A listino c’è anche un più completo allestimento GL Style. La motorizzazione 1.2 ha prezzi che partono da 13.790 euro. Suzuki offre la nuova Splash con garanzia ufficiale di 3 anni o 100.000 chilometri.