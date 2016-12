Audi rafforza la gamma A4

- Audi razionalizza l’offerta della sua best-seller A4 e offre nuove motorizzazioni sia all’ingresso che al vertice della gamma. Novità che riguardano sia la A4 berlina che la station wagon Avant.per la versione con cambio manuale, 1.200 euro in più se si opta per la trasmissione multitronic.

foto Ufficio stampa

Sempre a benzina, entrano in gamma anche le motorizzazioni 1.8 TFSI da 170 CV con cambio manuale e trazione integrale quattro, la 2.0 TFSI da 211 CV con cambio manuale, la 3.0 TFSI da 272 CV, dotata di cambio s tronic e trazione integrale quattro. Va a porsi al vertice della gamma benzina coi suoi 47.700 euro. La carrozzeria Avant è disponibile con le stesse nuove motorizzazioni al sovrapprezzo di 1.600 euro rispetto alla berlina.

La gamma di Audi A4 diesel si arricchisce di ben 5 nuove motorizzazioni, tre delle quali con cilindrata 2.0: da 136 CV, da 143 CV con trazione integrale quattro, da 163 CV, tutte con cambio manuale. New entry anche la 3.0 TDI da 204 CV con cambio manuale e al top la motorizzazione 3.0 TDI da 245 CV con trazione quattro e cambio manuale oppure s tronic. I prezzi della nuova gamma diesel vanno da 34.650 euro a 48.450 euro.

Nel listino italiano della Audi A4, ma anche della A5, A5 Cabriolet e A5 Sportback entrano poi le nuove versioni Business e Business Plus, chiaramente tarate per la clientela professionale e aziendale. Il livello Business offre l’interfaccia Audi music e quella Bluetooth, il regolatore di velocità, il sistema di navigazione con DVD. Il prezzo è di 1.900 euro per la gamma A4 e di 2.320 euro per quella A5.

Ancora più ricco il pacchetto Business Plus, che aggiunge al primo gli inserti in alluminio, il pacchetto luci con proiettori xeno plus e regolazione automatica della profondità, l’assistente di parcheggio posteriore, i cerchi in lega da 17” a 20 razze con pneumatici 225/50 e un sofisticato impianto stereo Bang&Olufsen. Il prezzo di questo pacchetto è di 3.630 euro per la gamma A4 e di 4.425 euro per A5 e A5 Sportback e 4.935 euro per A5 Cabriolet.