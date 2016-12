Peugeot 508 RXH: fascino eco-chic

Ibrido con stile. Potrebbe essere questo lo slogan della, già da par sua una bella e versatile station wagon. Ma con il plus della. Il motore turbo a gasolio si abbina infatti a un propulsore elettrico e i due possono lavorare autonomamente o in sincrono, per, e piacere di guida e coscienza ecologista che si sposano a meraviglia.

foto Ufficio stampa

Peugeot 508 RXH si distingue dalla normale 508 fin dal look. Ha un assetto più alto da terra (+ 50 mm), carreggiate più larghe e specifici cerchi in lega forgiati che hanno permesso di cesellare ruote molto sottili, con un diametro interno aumentato di 10 mm, così da slanciare la vettura verso l’alto per un look simil-Suv. È una vettura full optional, che vanta pochi accessori a pagamento, ma di assoluto pregio, come il climatizzatore quadrizona, il portellone posteriore motorizzato, un impianto audio Hi-Fi firmato JBL. A listino in questi giorni in Italia, la Peugeot 508 RXH costa 43.000 euro.

Ma veniamo all’originale sistema di trazione ibrida della SW francese. Il motore turbocompresso a gasolio è a suo agio sui percorsi extraurbani o autostradali, quello elettrico funziona invece meglio nella guida urbana alle basse velocità. Il primo è posto sotto il cofano anteriore e muove le ruote anteriori, mentre quello elettrico è collocato al retrotreno e agisce sulle ruote posteriori. Soluzione che non ha ridotto la capacità di carico del vano bagagli: 400 litri in condizioni normali, e si sale poi a dismisura reclinando i sedili posteriori.

Peugeot 508 RXH offre 4 modalità di guida: “Auto” lascia fare tutto all’elettronica; “ZEV” utilizza la sola motricità elettrica e assicura quindi emissioni zero, ma le batterie devono essere cariche almeno per il 60%; “4WD” permette la marcia con la trazione 4x4 inserita e i motori termico ed elettrico funzionano contemporaneamente; “Sport” privilegia il dinamismo e consente di raggiungere la potenza massima combinata di 200 CV. La trasmissione abbinata al motore termico è un cambio robotizzato sequenziale a 6 rapporti.