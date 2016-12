foto Ufficio stampa

In arrivo in questi giorni sul mercato italiano, la Serie 6 Gran Coupé esprime l’eleganza sportiva di BMW in forme nuove. Basti pensare che le tre motorizzazioni, tutte biturbo, sviluppano potenze sempre superiori ai 300 CV e la velocità è sempre limitata elettronicamente a 250 km orari. E poi la carrozzeria è proprio un bel vedere. Tutta la dinamicità estetica della BMW Serie 6 – che già apprezziamo dalle due porte Coupé e Cabrio – sposa alla perfezione l’eleganza stilistica della carrozzeria 4 porte. Il “taglio” delle linee è infatti quello proprio delle coupé: cofano motore molto allungato, tetto basso e altezza ridotta, silhouette laterale molto dinamica, coda dal design leggero, anche se poi apre su un vano bagagli da 460 litri.

Insomma, quasi non ci si accorge che BMW Serie 6 Gran Coupé è lunga 5 metri! Gli interni evolvono ulteriormente le qualità della Serie 6 Coupé. A cominciare dagli spazi, per quei 113 mm in più a disposizione di chi siede dietro, per finire al lussuoso posto guida col cockpit orientato verso il volante. La fruibilità dell’abitacolo è chiaramente maggiore e l’omologazione è per cinque posti. Standard sono il climatizzatore automatico bizona, i rivestimenti in pelle e i sedili a regolazione elettrica con funzione di memoria. Un impianto stereo Bang & Olufsen esprime a mo’ di esempio la classe indiscussa anche degli equipaggiamenti a richiesta.

Orgogliosamente BMW la gamma motori. Che significa non solo pura potenza, ma anche tecnologia avanzata. Tre motori, tutti Twin Turbo, uno a gasolio, il 6 cilindri 3.0 da 313 CV della 640d. Altro 6 cilindri, ma a benzina, per la 640i con potenza di 320 CV, e si sale poi al top di gamma della 650i con l’inedito motore V8 4.4 da 450 CV, capace di accelerare da 0 a 100 km/h in 4,6 secondi. Questa motorizzazione è anche disponibile con la trazione integrale xDrive. Tutti i propulsori sono equipaggiati di serie con un cambio automatico sportivo a otto rapporti, che integra la funzione start/stop automatico e la modalità “Eco Pro”.

Equipaggiamenti di sicurezza di assoluta eccellenza. Di serie la BMW 6 Gran Coupé adotta il controllo dinamico degli ammortizzatori (Dynamic Damper Control), il sistema di assistente di parcheggio e il “Surround View” per monitorare tutti gli angoli intorno alla vettura. L’offerta lancio prevede la disponibilità del pacchetto sportivo M Sport e di un programma di personalizzazione BMW Individual. I prezzi della Serie 6 Gran Coupé sono compresi tra gli 81.000 euro della 640i base ai 104.900 euro della sontuosa 650i xDrive Futura.