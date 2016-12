Lodgy, il monovolume Dacia

- Un monovolume che offre fino a sette posti a sedere, con un bagagliaio dalle capacità di carico impressionanti e. Solo Dacia poteva farlo, con il gruppo Renault a supportare quest’ambizione, anche per mettere alla prova il nuovo stabilimento di Tangeri, in Marocco. Dacia Lodgy arriva in questi giorni in Italia con le sue linee robuste e la

foto Ufficio stampa

Il primo monovolume Dacia è stato pensato per soddisfare ogni esigenza di chi viaggia e non vuol farsi mancare nulla. I 4,5 metri di lunghezza offrono tre file di sedili e sette posti a sedere. Il bagagliaio poi è al vertice di categoria nella configurazione a 5 posti, offrendo ben 827 litri di capacità, che arrivano a più di 2.600 litri abbattendo la seconda fila. Ma anche con i 7 posti occupati non si scherza: i 207 litri sono degni del bagagliaio di un’auto di segmento A o B piccola e in più Lodgy propone di serie sull’allestimento Laureate (e optional sugli altri due) le barre sul tetto per montarvi un baule supplementare.

E dire che l’abitacolo è spazioso e confortevole, beneficia anche dei nuovi tipi di interni bicolori (su plancia e pannelli) e di un cruscotto inedito nella gamma Dacia. Ma Lodgy non vuol sfigurare nella categoria dei monovolume di grossa taglia e si propone con un moderno sistema multimediale Media Nav, con schermo touch screen da 7 pollici che integra radio, navigatore e vivavoce Bluetooth. Sicuro l’impianto frenante, che abbina il ripartitore di frenata EBD all’ABS, ma qualcosa manca, come l’ESP che è soltanto optional (300 euro) e su vetture di questa categoria dovrebbe invece essere standard.

La gamma avrà un motore a benzina 1.6 da 85 CV e due turbodiesel common rail 1.5 dCi da 90 e 110 CV, derivati naturalmente dalla produzione motori Renault. In seguito è attesa la motorizzazione turbo benzina 1.2 TCe da 115 CV. Sul mercato italiano Dacia Lodgy è proposta in tre allestimenti, per una forbice di prezzi che va da 9.900 a 14.850 euro. Per le versioni con sette posti occorre aggiungere 500 euro.