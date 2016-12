Saab riparte dall’auto elettrica

foto Ufficio stampa

Sull’orlo del fallimento e con anni di perdite alle spalle, Saab è parsa ad un certo punto prossima alla cessazione dell’attività, almeno quali costruttori di automobili. I proprietari americani di GM (detenevano il 100%) se ne sono via via disinteressati, non investendo più nello storico stabilimento di Trollhattan. Negli ultimi 5 anni Saab ha proposto ai mercati una sola novità di prodotto, la nuova generazione della 9-5, i cui diritti di proprietà sono peraltro stati esclusi dall’affare con NEVS.

La prima auto elettrica prodotta dalla nuova Saab dovrebbe basarsi sull’attuale 9-3, il modello best-seller della gamma, proposto sia in carrozzeria berlina che station wagon. Utilizzerà tecnologia giapponese e il lancio commerciale è previsto tra 2013 e il 2014. Il secondo modello elettrico dovrà invece essere assolutamente nuovo. Saab manterrà la vocazione globale che la caratterizza, restando un costruttore di nicchia ma vendendo comunque le sue auto elettriche in ogni continente.